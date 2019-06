Harry Potter Wizards Unite in arrivo: download, gameplay e tutto quello che c'è da sapere

Dopo averci spinto ad inseguire Pokemon attraverso ogni angolo del globo terracqueo con Pokemon GO, Niantic è pronta a compiere una nuova magia per teletrasportarci nell'universo di Harry Potter!

Per prepararvi al meglio all'esordio di Harry Potter: Wizards Unite su dispositivi mobile, abbiamo raccolto in questa news le caratteristiche principali di questa intrigante produzione. A fungere da perno fondamentale del gioco, così come in Pokemon GO, troviamo la Realtà Aumentata. Questa tecnologia vi consentirà infatti di immergervi nel mondo magico concepito dalla fantasia della scrittrice J. K. Rowling. Il contesto nel quale ci ritroveremo ad agire è piuttosto peculiare: una misteriosa Calamità ha infatti colpito il mondo magico. A causa di quest'ultima, "manufatti, animali, persone e persino ricordi hanno cominciato a smarrirsi nel mondo dei Babbani". La fuga di questi ultimi, definiti nel gioco "Smarriti", rischia di compromettere la segretezza del mondo dei maghi. Per fronteggiare il pericolo, ogni giocatore verrà dunque chiamato a vestire i panni di una recluta dell'Unità Speciale dello Statuto di Segretezza, nuovo organismo emergenziale creato dal Ministero della Magia.



Armati del vostro dispositivo mobile, potrete avventurarvi, esattamente come in Pokemon GO, lungo le strade del mondo reale, dove troverete evidenziati diversi punti di interesse. Grazie alla mappa di gioco, potrete raggiungere gli Smarriti ed affrontare "la magia del Soqquadro", che ostacolerà i vostri tentativi di ricondurli nel mondo magico. Per riuscire nel vostro intento, dovrete interagire con le giuste tempistiche sullo schermo, lanciando così potenti incantesimi. Lungo il cammino, incontrerete inoltre location come Locande e Serre, dove potrete fare rifornimento di oggetti utili. Nel mondo di gioco troverete anche sparsi diversi ingredienti utili alla realizzazione di pozioni. Non mancheranno inoltre le celebri Passaporte, tramite le quali potrete visitare luoghi celebri dell'universo di Harry Potter.



Infine, vi segnaliamo che potrete affrontare l'avventura in compagnia di amici: presso le Fortezze vi attendono infatti duelli magici più impegnativi. Per avere la meglio su Mangiamorte o Lupi Mannari e recuperare Smarriti più rari, sarà possibile cooperare con altri maghi, dando vita ad esperienze multigiocatore in tempo reale. Nel corso della vostra avventura all'interno di Harry Potter: Wizards Unite, potrete inoltre scegliere di specializzarvi in una delle tre professioni disponibili:

Insegnante

Magizoologo

Auror

Ognuna di queste vanterà un proprio albero di abilità, lungo il quale potrete migliorare le capacità del vostro avatar magico.

In chiusura vi segnaliamo che il gioco supporterà la lingua italiana e sarà disponibile sia per dispositivi iOS sia Android: è già possibile pre-registrarsi su App Store e Google Play. Il download è gratuito e all'interno del gioco è possibile realizzare microtransazioni e acquisti in-app. Per approfondire ogni dettaglio riguardante le avventure che vi attendono nel mondo magico, vi suggeriamo di salire a bordo delle vostre Nimbus 2000 e dirigervi in picchiata verso il provato di Harry Potter Wizards Unite realizzato dal nostro Francesco Fossetti.