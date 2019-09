Harry Potter Wizards Unite: in arrivo la funzionalità Sincroavventura?

Secondo alcuni rumor, Niantic Labs si prepara ad aggiungere la funzionalità Sincroavventura (Adventure Sync) in Harry Potter Wizards Unite, dopo averla introdotta con successo in Pokemon GO lo scorso autunno.

Grazie a Sincroavventura tutti i progressi legati ai passi verranno conteggiati anche senza bisogno di tenere aperta l'applicazione, ogni passo verrà correttamente registrato anche ad app chiusa e poi accreditato una volta lanciato il gioco. Al momento Niantic non ha confermato nulla in merito ma alcuni giocatori selezionati hanno ricevuto una email che parla dell'imminente arrivo di Sincroavventura in Harry Potter Wizards Unite, il lancio di questa funzionalità non dovrebbe quindi essere troppo lontano.

Nel weekend si è tenuto lo speciale evento Invasione dei Draghi nel primo Fan Festival di Harry Potter Wizards Unite, il gioco di Niantic ha ottenuto in queste ultime settimane un discreto successo di pubblico, pur non raggiungendo i numeri di Pokemon GO, che tre anni dopo il lancio è ancora una delle app mobile di maggior successo di sempre, con milioni di giocatori attivi.

Per l'autunno, Niantic ha in programma tante altre novità per Harry Potter Wizards Unite, non ci resta che attendere nuove informazioni a riguardo.