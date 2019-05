Harry Potter Wizards Unite al via anche in Australia. Info sulle microtransizioni

Dopo la Nuova Zelanda anche l'Australia dà il benvenuto a Harry Potter: Wizards Unite, nuova app di Niantic dedicata al mondo del celebre Maghetto creato dalla penna di J. K. Rowling. Il gioco è infatti ora disponibile in versione beta anche sul mercato australiano su iOS e Android, gratuitamente.

Trattandosi di una versione di prova di Harry Potter Wizards Unite, mancano ancora alcune caratteristiche del gioco ed alcuni linguaggi non sono stati ancora aggiunti. Anche l'interfaccia e il design generale potrebbe essere soggetto a cambiamenti.

Gli utenti australiani e neozelandesi dunque potranno incappare in alcuni malfunzionamenti dell'app, e Niantic spera di migliorarla anche attraverso il loro feedback. Il lancio australiano del gioco inoltre ci fa scoprire alcune interessanti novità sulle microtransizioni. Il gioco infatti sarà gratuito come detto, ma al suo interno ci sarà la possibilità di comprare dell'oro dalla Banca di Gringott. Si parte da 1 euro circa per 80 unità d'oro ai 100 euro per 10mila unità d'oro.

Sono poi in vendita altri oggetti consumabili, tra cui i kit Anti-Calamity e Advanced Anti-Calamity, che contengono oro, pozioni, energia per gli incantesimi e chiavi, da utilizzare in vari modi. È inoltre possibile spendere oro per comprare i Dark Detectors (che rivelano la presenza di oggetti speciali), Runestone (utili per le sfide), pozioni che ripristinano la stamina e quant'altro.

Le meccaniche del gioco dovrebbero essere simili a quelle di Pokémon GO, altra app sempre di Niantic, in cui dunque bisognerà interagire con l'ambiente reale.

Sul nostro sito trovate la nostra anteprima di Harry Potter Wizards Unite. Che ne pensate di quanto visto finora? Cosa vi aspettate dal gioco?