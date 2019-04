Harry Potter Wizards Unite: Beta al via in Nuova Zelanda, il lancio è imminente?

Niantic Labs ha annunciato di aver dato il via alla Beta Pubblica di Harry Potter Wizards Unite in Nuova Zelanda: il gioco è ora disponibile per il download su iOS e Android da da App Store e Google Play, l'obiettivo di questa fase è quello di raccogliere preziosi feedback in vista del lancio ufficiale.

Generalmente il Soft Launch in Nuova Zelanda anticipa la pubblicazione a livello internazionale, che a questo punto potrebbe non essere troppo lontana e avvenire tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate. Gli sviluppatori di Pokemon GO non hanno rivelato una finestra di lancio precisa, limitandosi ad annunciare l'entrata in Beta Pubblica in Nuova Zelanda.

Ecco la sinossi diffusa da Niantic: "In Harry Potter Wizards Unite, l’avventura del giocatore inizia con l’essere reclutato come nuovo membro di una Task Force Segreta, con l’intento di indagare sulla Calamità, nuova minaccia per il mondo magico. Artefatti, creature, personaggi e perfino memorie del passato, detti Foundables, compaiono casualmente nel mondo dei babbani, e le streghe e i maghi di tutto il mondo dovranno andare a caccia di questi elementi e per restituirli ai loro luoghi d’origine, il tutto cercando di nascondere la magia agli ignari babbani. I giocatori potranno poi ricaricare l’energia degli incantesimi in particolari punti della mappa, dove troveranno anche ingredienti magici per speciali pozioni, Passaporte per raggiungere iconiche location del wizarding world e tanto altro ancora."

Le pre-registrazioni sono ora aperte su Google Play, i giocatori possono registrarsi per ricevere una notifica non appena Harry Potter Wizards Unite sarà disponibile per il download in Italia.