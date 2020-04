Harry Potter Wizards Unite, tutti a bordo del Nottetempo: Fortezze raggiungibili da casa!

Dopo i numerosi eventi di Harry Potter: Wizards Unite organizzati nel mese di febbraio, è ora pronta ad entrare in funzione una feature che consentirà di giocare comodamente da casa!

La decisione del team di sviluppo arriva in risposta all'ormai noto obbligo di distanziamento sociale imposto in molti Paesi del mondo dalle norme volte a contenere la diffusione del Coronavirus. Per non privare il pubblico della possibilità di distrarsi grazie all'utilizzo di Harry Potter: Wizards Unite, gli autori hanno dunque deciso di far debuttare nel gioco una vecchia conoscenza dei fan della saga di J.K. Rowling: il Nottetempo!

Introdotto per la prima volta all'interno del terzo volume dell'epopea letteraria, Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, il mezzo di trasporto è pronto a condurre gli aspiranti maghi in direzione della Fortezza di Hogwarts. Qui, i giocatori di Harry Potter: Wizards Unite potranno utilizzare le proprie Pietre Runiche e affrontare diversi nemici, esattamente come in una Fortezza tradizionale. Per usufruire del Nottetempo sarà necessario aver raggiunto almeno il livello 7 all'interno del gioco e potrà essere attivato tramite un'apposita icona presente sulla mappa. Al momento, il servizio non è ancora operativo, ma dovrebbe divenirlo in breve tempo.



Per maggiori dettagli sul gioco mobile in realtà aumentata basato sull'opera di J.K. Rowling, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di Harry Potter: Wizards Unite.