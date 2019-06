Harry Potter Wizards Unite parte col botto: 400.000 download in 24 ore

Harry Potter Wizards Unite sembra destinato a ripercorrere le orme di Pokemon GO: al day one, il nuovo gioco di Niantic Labs ha riscosso un notevole successo con 400.000 download da App Store e Google Play e incassi pari a 300.000 dollari.

Siamo certamente lontani dai numeri registrati da Pokemon GO, capace di incassare due milioni di dollari al lancio, tuttavia si tratta decisamente di un buon risultato per il gioco mobile pubblicato da Warner Bros Interactive Entertainment.

Sensor Tower parla nello specifico di 400.000 download e 300.000 dollari di incassi solamente il giorno del lancio, ovvero il 21 giugno scorso, e solamente per quanto riguarda Nord America e Regno Unito. Al momento Harry Potter Wizards Unite non è stato lanciato ufficialmente in altri territori ma la pubblicazione non dovrebbe tardare troppo, con ogni probabilità il gioco verrà reso disponibile anche in altri paesi a partire da questa settimana.

Su Everyeye.it trovate la lista degli smartphone compatibili con Harry Potter Wizards Unite tra cui Huawei Honor 8, Huawei P10, Motorola Moto Z Play Droid, Google Pixel 2 XL, Sony Xperia Z3 e qualsiasi iPhone aggiornato almeno ad iOS 10.