Harry Potter Wizards Unite chiude i battenti: finisce la magia in realtà aumentata

Gli sviluppatori di Niantic si affacciano sulle pagine del sito ufficiale di Harry Potter Wizards Unite per decretare la fine di questo esperimento mobile e annunciare la data di chiusura dei server di questa avventura in realtà aumentata.

L'epopea AR con Harry ed Hermione realizzata dagli autori di Pokemon GO si concluderà con un evento speciale che metterà fine alla Calamità. Dal 6 dicembre 2021 non sarà più possibile scaricare gratis Harry Potter Wizards Unite su App Store, Google Play e Galaxy Store per sistemi mobile iOS, Android e Samsung: chi effettuerà il download dell'app prima del 6 dicembre potrà giocare fino alla chiusura definitiva dei server, prevista per il 31 gennaio 2022.

Nel dare questa triste notizia a tutti i maghetti e le streghette di Wizards Unite, Niantic spiega che "con il lancio di questo titolo desideravamo offrire ai giocatori l'opportunità di vivere e sperimentare le meraviglie del mondo magico direttamente nella realtà del proprio quartiere. Nel corso degli anni, milioni di streghe e maghi di tutto il mondo si sono immersi in avventure nel mondo reale e hanno unito le proprie forze per affrontare gli Imperdonabili. I giocatori hanno anche collaborato con Hermione ed Harry per svelare il mistero dietro la sparizione dei Cinque di Londra e ora sono sul punto di mettere fine alla Calamità".

Da oggi 2 novembre, tutte le ricompense dei Compiti Giornalieri saranno aumentate, contestualmente alla riduzione del 50% dei tempi di preparazione delle pozioni con Appunti Magistrali e alla rimozione del limite quotidiano per l'invio e l'apertura dei doni. Sempre dal 2 novembre, l'Elisir della Mente di Baruffio conferisce il triplo dei Punti Esperienza e assisteremo alla comparsa di un numero maggiore di Bauli Passaporta degli anni '20, come pure di Energia Magica e di Ingredienti.

Da qui alla definitiva chiusura dei server, dettata con ogni probabilità dal brusco calo di giocatori, sarà possibile partecipare a numerosi eventi e cimentarsi nelle sfide offerte dai rimanenti Avversari Letali.