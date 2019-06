Harry Potter Wizards Unite: come guadagnare Monete d'Oro gratis

In Harry Potter Wizards Unite è possibile acquistare diversi upgrade con le Monete d'Oro, la valuta in-game del gioco. Oltre a poterle acquistare con soldi reali, le Monete d'Oro possono essere ottenute anche gratuitamente: di seguito vi spieghiamo come fare.

Il metodo più rapido e diretto per ottenere le Monete d'Oro Harry Potter Wizards Unite è quello di acquistarle con i soldi reali (a tal proposito, sulle nostre pagine abbiamo riportato i prezzi delle Monete d'Oro). Per fortuna, i giocatori hanno anche la possibilità di guadagnarle gratuitamente all'interno del gioco, nei seguenti modi.

Salire di livello

Salire di livello vi tornerà molto utile per diversi motivi, a partire dal fatto che diventerete dei maghi più potenti. Tra le varie ricompense previste per il level-up c'è spazio anche per le Monete d'Oro: ogni volta che salirete di livello, infatti, ne otterrete in ricompensa una decina. Restando in argomento, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come salire di livello velocemente in Harry Potter: Wizards Unite.

Accesso giornaliero

Ogni giorno, al primo avvio dell'applicazione, i giocatori riceveranno dei bonus giornalieri sotto forma di punti esperienza, oggetti, Energia Magica e anche Monete d'Oro. Questi bonus migliorano man mano che la catena di log-in giornalieri consecutivi aumenta, con tutti i benefici del caso. Tempo e impegni permettendo, dunque, cercate sempre di avviare il gioco almeno una volta al giorno, in modo da massimizzare il numero di Monete d'Oro ottenute gratuitamente.

Compiti del giorno e SDS

Alcuni compiti del giorno e tutti i compiti SDS vi permettono di ottenere altre Monete d'Oro gratis. Spesso le missioni del giorno sono molto semplici e forniranno piccoli guadagni. I compiti SDS consistono in una serie di 3 azioni da portare a termine: ogni 3 compiti completati otterrete 5 Monete d'Oro. Sarà inoltre possibile completare la serie di compiti più volte al giorno.

Ottenere Risultati

I risultati si presentano come degli obiettivi che possono essere completati (una sola volta) durante l'avventura di Harry Potter: Wizards Unite. Completandoli potrete guadagnare altre Monete d'Oro gratis.

Questo è tutto quello che c'è da sapere per ottenere Monete d'Oro gratis nel nuovo titolo mobile di Niantic. Se avete bisogno di altri consigli e trucchi per il gioco, non dimenticare di consultare la nostra guida introduttiva di Harry Potter: Wizards Unite.