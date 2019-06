Harry Potter Wizards Unite: come ottenere e incrementare l'Energia Magica

Ogni volta che userete un incantesimo in Harry Potter: Wizards Unite consumerete una certa quantità di Energia Magica. Per aiutarvi a farne scorta, in questa mini-guida vi spiegheremo come ottenere e come incrementare l'Energia Magica nel nuovo gioco mobile di Niantic.

La quantità di Energia Magica consumata dipenderà dalla natura dell'incantesimo: più potente sarà quest'ultimo, maggiore sarà la quantità di Energia Magica spesa per lanciarlo. All'inizio del gioco partirete con una scorta massima di 75 unità di Energia Magica, ma avrete modo di incrementare questo limite effettuando degli acquisti in-game. Intanto, di seguito vi spieghiamo come ottenere e accumulare Energia Magica in Harry Potter: Wizards Unite.

Come ottenere Energia Magica in Harry Potter: Wizards Unite

Al momento ci sono tre metodi per ottenere Energia Magica in Harry Potter Wizards Unite: recarsi presso le Locande o le Serre (con la possibilità di ottenere da 1 a 10 unità di Energia Magica), completare le Sfide giornaliere (ottenendo 5+ unità di Energia Magica) e acquistare direttamente l'Energia Magica con le Monete d'Oro.

Visitare Locande e Serre

Similmente ai Pokestop di Pokemon GO, le Locande di Harry Potter: Wizards Unite sono sparse per la mappa di gioco, in corrispondenza di determinate location del mondo reale. Entrando in una locanda potrete mangiare del delizioso cibo magico: ogni alimento consumato vi ricompenserà con una certa quantità di Energia Magica che varierà da 1 a 6 unità.

All'interno di una Serra, invece, potrete scegliere fra 3 piante in vaso per ricevere dei premi. In questo caso non è garantito l'ottenimento di Energia Magica, ma a volte ne riceverete un paio di unità insieme agli ingredienti per le pozioni.

Completare le Missioni giornaliere

Le Missioni giornaliere vi ricompenseranno a loro volta con almeno 5 unità di Energia Magica. Per consultare quelle attualmente disponibili vi basta premere sul calendario nell'angolo in basso a destra dello schermo, quindi scorrere verso il basso per vedere quale missione vi ricompenserà con più energia magica. Di solito sono compiti molto semplici come raccogliere un determinato tipo di ingrediente. Una volta completata una missione, non dovrete far altro che tornare al menù di prima e riscattare la relativa ricompensa.

Acquistare l'Energia Magica

In alternativa ai metodi elencati sopra, i giocatori di Harry Potter: Wizards possono comprare l'Energia Magica all'interno del negozio in-game, tramite l'esborso di Monete d'Oro (la valuta di gioco acquistabile con soldi reali). A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo già riportato i prezzi delle Monete d'Oro.

Siete pronti ad avventurarvi nel nuovo gioco mobile di Niantic ambientato nel celebre universo fantasy creato da J. K Rowling? Avete già controllato se il vostro cellulare rientra fra i dispositivi compatibili con Harry Potter: Wizards?