Harry Potter Wizards Unite come Pokemon GO: arriva il primo Community Day!

Harry Potter: Wizards Unite è approdato su dispositivi mobile ed i videogiocatori di tutto il mondo hanno finalmente potuto introdursi nel mondo magico grazie alla tecnologia della realtà aumentata.

Niantic aveva già dato modo di esplorare i luoghi che ci circondano in maniera inedita quando, ormai nel lontano 2016, aveva reso disponibile sul mercato Pokemon GO. Il gioco mobile dedicato all'universo delle creature Game Freak si è trasformato in breve tempo in un vero e proprio fenomeno di massa e ancora oggi, a diversi anni di distanza, vanta un'ampia community di appassionati.

Ebbene, sembra che il team di sviluppo abbia deciso di importare all'interno di Harry Potter: Wizards Unite un evento divenuto ormai tradizionale all'interno del predente titolo. Come potete verificare in calce a questa news, infatti, l'account Twitter ufficiale di Wizards Unite ha annunciato l'imminente arrivo del primo Community Day del gioco ispirato all'universo nato dalla fantasia di J. K. Rowling. L'evento speciale avrà luogo il prossimo sabato 20 luglio. Purtroppo, non sono state rese disponibili ulteriori informazioni, ma il Tweet ha invitato i giocatori ad attendersi a breve nuovi dettagli. Per scoprire in cosa consiste un Community Day declinato nell'ambito del mondo magico, non ci resta dunque che attendere altre comunicazioni in merito!



Per chi ancora non si fosse deciso a indossare mantello e cappello a punta, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Harry Potter Wizards Unite, realizzata dal nostro Gabriele Laurino. Per chi invece si è già calato perfettamente nella parte di mago o strega, segnaliamo un'utile guida per trovare i Libri del Reparto Proibito.