Harry Potter Wizards Unite: come salire di livello velocemente

Per affrontare le sfide più impegnative di Harry Potter Wizards Unite è importante salire di livello con il proprio personaggio. In questa mini-guida vi spieghiamo come farlo nel modo più veloce possibile, mostrandovi i metodi più rapidi per guadagnare punti esperienza.

Salendo di livello in Harry Potter Wizards Unite diventerete dei maghi più potenti, sbloccherete nuove abilità (come quella di creare le pozioni) e sarete in grado di affrontare le sfide più impegnative come le Fortezze. Di seguito vi spieghiamo come guadagnare punti esperienza nel modo più rapido possibile.

Completate incarichi e missioni

Alcuni incarichi giornalieri e tutti gli incarichi SOS vi garantiscono un notevole guadagno di punti esperienza, quindi concentratevi prima di tutto su questa attività. La maggior parte delle missioni giornaliere saranno abbastanza semplici e forniranno piccoli boost per i punti esperienza, mentre le attività SOS potrebbero richiedere diversi giorni per essere completate.

Lanciare ottimi incantesimi

Lanciare bene gli incantesimi è un primo passo per ottenere più punti esperienza. Come in Pokémon GO, più precisi sarete, più punti esperienza otterrete ad ogni tentativo. Lanciando la magia con precisione e rapidità potete ottenere una valutazione speciale, con i seguenti bonus in termini di punti esperienza:

Buono: 20 PE

Ottimo: 50 PE

Magistrale: 100 PE

Potrebbe non sembrare molto, ma ottenere in media 50 punti esperienza bonus con il lancio di ogni incantesimo può aiutare non poco, specialmente ai livelli più bassi. Dedicate un po' di tempo a praticare il lancio degli incantesimi per ottenere il miglior movimento possibile. Farà la differenza.

Usate l'elisir della mente di Baruffio

L'elisir della mente di Baruffio vi consentirà di ottenere punti esperienza doppi su tutti i Soqquadri sconfitti, i piani Fortezza completati e le Passaporte attraversate. Questo vi darà tre opportunità per ottenere punti esperienza doppi. Dal momento in cui bevete la pozione, avrete a disposizione 30 minuti per sfruttarne gli effetti prima che svanisca: approfittatene per guadagnare più punti esperienza possibili completando le tre attività elencate sopra.

