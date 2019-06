Harry Potter Wizards Unite disponibile in altri 130 Paesi

Harry Potter: Wizards Unite, il gioco in realtà aumentata di Niantic, già autori di Pokémon GO, dopo la release anticipata un po' a sorpresa della scorsa settimana in alcuni selezionati paesi, è ora stato reso disponibile in altri ben 130 stati.

Ispirato proprio da Pokémon GO, la nuova app di Niantic chiede ai giocatori di unirsi in una task force segreta per esplorare alcune location iconiche del Wizarding World creato da J. K. Rowling, che sono state piazzate nel mondo reale.

Come accade in Pokémon GO, i luoghi reali saranno degli hotspot per varie attività nel gioco, grazie alle quali i giocatori potranno apprendere nuovi incantesimi e catturare animali leggendari utilizzando il proprio telefono.

Stando a Niantic, il gioco dovrà arrivare ancora in altri paesi, e invita tutti coloro per i quali Harry Potter Wizards Unite non è ancora disponibile, a tenere d'occhio il sito web ufficiale e seguire i canali social, per restare sempre aggiornati.

Intanto, sul nostro sito trovate tantissimi approfondimenti sul gioco, che è partito col botto, visto che Harry Potter Wizards Unite ha già raggiunto 400mila download. Potete dare un'occhiata al nostro speciale su Harry Potter Wizards Unite, e controllare poi la nostra lista per sapere se avete uno smartphone compatibile con Harry Potter Wizards Unite.