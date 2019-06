Niantic e WB Games annunciano che Harry Potter Wizards Unite è finalmente disponibile anche in Italia, dopo il lancio avvenuto nei giorni scorsi negli Stati Uniti, in Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda.

Questo attesissimo gioco in Realtà Aumentata (AR) per dispositivi mobili è stato co-sviluppato e co-pubblicato da Niantic Inc e WB Games sotto l'etichetta Portkey Games. È ora possibile scaricare il gioco gratuitamente su App Store (iPhone), Google Play (Android) e Samsung Galaxy Apps Store (Samsung).



"Per i fan del mondo dei maghi inizia un viaggio meraviglioso, che li porterà a vivere grandi avventure virtuali nel mondo che li circonda", ha dichiarato John Hanke, fondatore e CEO di Niantic. "Il gioco è il frutto di tutta l'esperienza raccolta negli ultimi sette anni di eccellenza nel settore della realtà aumentata e del game design applicato al mondo reale."



"Siamo molto contenti di aver unito le forze con Niantic, il leader mondiale del gaming AR, per creare Harry Potter Wizards Unite, un'esperienza estremamente magica e immersiva che arricchisce il portfolio della nostra etichetta Portkey Games", queste le parole di David Haddad, presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment. "Harry Potter Wizards Unite permetterà a tutti i maghi e a tutte le streghe che hanno sempre intravisto sprazzi di magia intorno a loro di lasciare correre libera la fantasia, grazie a una combinazione di narrazione unica e tecnologia AR all'avanguardia."



Harry Potter Wizards Unite è nato grazie alla Real World Platform di Niantic ed è il frutto dell'esperienza nel game design e nella creazione di contenuti di WB Games San Francisco. In qualità di nuove reclute dell'Unità Speciale dello Statuto di Segretezza, i giocatori dovranno indagare sulla caotica attività magica che ha fatto capolino nel mondo dei Babbani e unire le forze per risolvere i misteri di questa Calamità. I giocatori potranno esplorare i quartieri e le città del mondo reale per scoprire misteriosi manufatti, lanciare incantesimi e incontrare animali fantastici e personaggi iconici lungo il proprio cammino.