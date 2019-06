Harry Potter Wizards Unite: il primo evento arriverà la prossima settimana

Se avete iniziato a giocare al nuovissimo Harry Potter Wizards Unite sul vostro smartphone, sappiate che il primo evento a tempo limitato del gioco sta per arrivare.

L'evento in questione prende il nome di "Evento Brillante" e sarà interamente ambientato nella Foresta Proibita. A partire dal prossimo mercoledì 3 luglio alle ore 19:00 potrete trovare in giro per la mappa alcune creature speciali come gli unicorni il cui sangue è stato bevuto da Voldermort in Harry Potter e la Pietra Filosofale, il mostruoso Aragog e l'ippogrifo Buckbeak visto in Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban. Non si hanno purtroppo informazioni precise sulla durata di questo evento speciale, durante il quale sappiamo che sarà possibile ottenere diversi materiali extra molto più facilmente.

