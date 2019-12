Harry Potter Wizards Unite festeggia il Natale con tanti eventi: tutti i dettagli

Le feste sono arrivate in Harry Potter: Wizards Unite! Per tutto il mese di dicembre, i giocatori godranno delle meritate festività. Tuttavia, dovranno fare attenzione alla Calamità, che evocherà alcuni iconici ricordi natalizi del mondo della magia. Tra le nuove festività presenti nel gioco per questo mese ricordiamo:

Evento brillante "Calamità natalizia" parte 1: 3-10 dicembre

Rivivi il paese delle meraviglie invernale del Ballo del Ceppo di Hogwarts, tra cui i ricordi di coppie come Hermione e Viktor o Hagrid e Madame Maxime.

Community Day di dicembre: 14 dicembre

Dai una mano ad Hagrid nel prendersi cura delle sue creature magiche aiutando a restituire gli Smarriti dalla pagina del registro della capanna di Hagrid. Speciali passaporte ti porteranno in un lampo nella capanna di Hagrid per sbloccare alcune delle creature magiche più rare.

Evento brillante "Calamità natalizia" parte 2: 17-24 dicembre

Rifletti sui ricordi del Ballo del Ceppo di Ron e dei suoi amici, compresi i ricordi di Parvati e Harry e di Fred e Angelina.

12 attività dell'evento natalizio

Festeggia anche tu completando 12 attività di Natale e scambiando regali speciali per le vacanze con gli amici tramite la nuova funzione Regali. I giocatori potranno trovare speciali confezioni regalo in locande, serre e fortezze contenenti energia magica, ingredienti per pozioni, pietre runiche e altro da regalare agli amici. Altre informazioni sulla funzionalità sono disponibili qui.