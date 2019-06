Harry Potter Wizards Unite funziona su Smartphone con Android Q Beta?

Harry Potter Wizards Unite è ora disponibile su App Store e Google Play (Almeno in Nord America, Canada e Regno Unito, presto in altri territori), tuttavia alcune fonti segnalano problemi con l'avvio dell'applicazione su smartphone equipaggiati con Android Q Beta 4.

Secondo quanto riportato da Android Police, su Google Pixel 3a con Android Q Beta 4 l'applicazione si avvia correttamente e anche l'installazione procede senza intoppi, tuttavia il gioco si blocca al momento di effettuare il login tramite Google o Facebook, bloccandosi sulla schermata di caricamento. Neanche cambiare la privacy dei permessi GPS o reinstallare l'app sembra risolvere il problema.

Problema che, è bene specificarlo, non sembra dipendere da Niantic Labs bensì proprio dalla natura instabile di Android Q, ancora in fase Beta. Non è escluso che Google o gli sviluppatori possano comunque rendere disponibile un fix per rendere disponibile Harry Potter Wizards Unite anche ai possessori di uno smartphone con sistema operativo Android Q Beta.