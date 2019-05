Harry Potter Wizards Unite: dei gattini giocano con un boccino d'oro nel nuovo video

Non paghi del successo internazionale di Pokemon GO, i vertici di Niantic Labs si preparano ad azzerare il tempo libero dei videogiocatori casual promuovendo Harry Potter Wizards Unite con un simpatico filmato che vede per protagonisti due gattini arruffati e un boccino d'oro.

Pur senza mostrare delle scene di gioco propriamente dette o tantomeno svelare ulteriori dettagli sulle dinamiche di gameplay e sull'offerta ludica che caratterizzerà questo progetto, il video promozionale propostoci dagli sviluppatori californiani cattura lo spirito di un titolo che promette di infondere un po' di magia nei nostri smartphone.

Il nuovo gioco dedicato al Maghetto dei romanzi di J.K. Rowling è attualmente disponibile solo in Nuova Zelanda e Australia attraverso una versione di prova che, nelle intenzioni di Warner Bros. Interactive Entertainment, darà modo agli autori di Niantic di capire quali modifiche di gameplay e aggiunte contenutistiche apportare prima del definitivo lancio in Europa (Italia compresa) e nei principali store digitali del globo per sistemi iOS e Android, in via del tutto gratuita.

Se siete curiosi di capire se il nuovo titolo mobile in realtà aumentata di Niantic Labs sia o meno destinato a rientrare nella vostra futura routine videoludica, su queste pagine trovate un nostro approfondimento con una Video Anteprima di Harry Potter Wizards Unite.