Harry Potter Wizards Unite: Guida all'Evento Brillante Flora e Fauna Fantastiche

Fino alle 20:00 italiane del 10 luglio i giocatori di Harry Potter: Wizards Unite possono partecipare al nuovo evento Brillante Flora e Fauna Fantastiche. In questa mini-guida vi parliamo di tutte le missioni e le ricompense previste durante l'evento.

Ci sono quattro serie di incarichi speciali creati appositamente per l'Evento Brillante: Flora e Fauna Fantastiche. Ognuno di essi contiene tre compiti diversi. Completare un'attività vi darà una ricompensa, mentre completare un set di incarichi speciali ve ne garantirà altre tre. Di seguito elenchiamo tutte le missioni e le ricompense dei quattro incarichi speciali.

Fase 1

Restituite 3 Smarriti di qualsiasi Famiglia (2 Libri del Reparto Proibito)

Mangiate nelle Locande 3 volte (15 punti esperienza categoria Creature Brillanti)

Sbloccate 1 Passaporta (10 punti esperienza categoria Creature Brillanti)

Ricompense ottenute completando la Fase 1

500 punti esperienza

20 punti esperienza categoria Creature Brillanti

2 Libri del Reparto Proibito

Fase 2

Consegnate 2 frammenti di Fierobecco Brillante (300 punti esperienza)

Restituite 3 Smarriti della Categoria Magizoologia (10 punti esperienza categoria Creature Brillanti)

Lanciate 2 Incantesimi Ottimi (15 punti esperienza categoria Creature Brillanti)

Ricompense ottenute completando la Fase 2

1 frammento Albero Incantato Brillante

25 punti categoria Creature Brillanti

2 Libri del Reparto Proibito

Fase 3

Consegnate 7 Smarriti di minaccia Media (400 punti esperienza)

Consegnate 2 frammenti di Unicorno Brillante (500 punti esperienza)

Consegnate 4 Smarriti della categoria Cura delle Creature Magiche (15 punti esperienza categoria Creature Brillanti)

Ricompense ottenute completando la Fase 3

25 punti esperienza categoria Creature Brillanti

3 Libri del Reparto Proibito

2 Pozioni Extimulo Potenti

Fase 4

Sbloccate 5 Passaporte (750 punti esperienza)

Create 7 Pozioni (10 punti esperienza categoria Creature Brillanti)

Completate 3 Sfide Magiche (15 punti esperienza categoria Creature Brillanti)

Ricompense ottenute completando la Fase 4

50 monete d’oro

5 Libri del Reparto Proibito

1 frammento di Salamandra Brillante

1 item brillante per l'avatar

Dove trovare gli Smarriti Brillanti

Durante l'evento ci si potrà imbattere negli Smarriti Brillanti, una particolare variante rara degli Smarriti. Potrete incontrarli casualmente, durante una missione evento, attraverso una Passaporta o nelle sfide magiche. Di seguito elenchiamo gli Smarriti Brillanti in cui sarà possibile imbattersi durante l'evento, indicando per ciascuno di essi il modo in cui potrete incontrarli e il numero di frammenti richiesti.

Fierobecco (incontro casuale, 10 frammenti)

Unicorno (incontro Casuale, 12 frammenti)

Salamandra (missione evento, 1 frammento)

Albero Incantato (missione evento, 1 frammento)

Pugnacio (Passaporta 7Km, 3 frammenti)

Giovane Acromantula (sfide magiche, pietra runica brillante, 3 frammenti)

Ricordiamo che l'Evento Brillante Flora e Fauna Fantastiche sarà disponibile fino alle 20:00 italiane del 10 luglio, e che le relative ricompense potranno essere ottenute entro e non oltre questa data.

Se avete bisogno di altri consigli per il nuovo gioco di Niantic, non dimenticate di consultare la nostra guida con trucchi e strategie per Harry Potter: Wizards Unite.