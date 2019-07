Harry Potter Wizards Unite: Guida all'evento Calamità di Potter, sfide e ricompense

Fino al 6 agosto i giocatori di Harry Potter: Wizards Unite potranno dedicarsi al nuovo evento brillante intitolato La Calamità di Potter. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere sull'evento, dalle sfide alle ricompense previste.

In tutto ci sono quattro serie di incarichi speciali creati appositamente per l'evento brillante La Calamità di Potter: le prime due serie saranno disponibili dal 16 al 23 luglio, mentre le altre due saranno disponibili dal 30 luglio al 6 agosto.

Ognuno set di incarichi contiene tre compiti diversi. Completare una missione vi darà una ricompensa, mentre completare un set di incarichi speciali ve ne garantirà altre tre. Di seguito elenchiamo tutte le missioni e le ricompense previste durante l'evento (tra le ricompense, sono di grande utilità i Libri del Reparto Proibito).

Fase 1

Restituite 3 Smarriti (2 Libri del Reparto Proibito)

Raccogliete 2 Ingredienti o Bauli (10 punti esperienza categoria Brillante)

Restituite 3 Smarriti della famiglia Scuola di Hogwarts (10 punti esperienza categoria Brillante)

Ricompense ottenute completando la Fase 1

500 punti esperienza

20 punti esperienza categoria Brillante

2 Libri del Reparto Proibito

Sticker Calzino con il Boccino d'Oro

Fase 2

Consegnate 2 frammenti di Hedwige Brillante (300 punti esperienza)

Sbloccate 1 Passaporta (15 punti esperienza categoria Brillante)

Lanciate 10 Incantesimi Magnifici (15 punti esperienza categoria Brillante)

Ricompense ottenute completando la Fase 2

25 punti esperienza categoria Brillante

2 Pozioni Extimulo Potenti

3 Libri del Reparto Proibito

Fase 3

Consegnate 3 Smarriti di minaccia Alta (500 punti esperienza)

Consegnate 2 frammenti di Harry Capitano di Quidditch Brillante (500 punti esperienza)

Consegnate 3 Smarriti della categoria Leggende di Hogwarts (15 punti esperienza categoria Brillante)

Ricompense ottenute completando la Fase 3

25 punti esperienza categoria Brillante

3 Libri del Reparto Proibito

1 Frammento di Clazini Spaiati

Cornice Mappa del Malandrino

Fase 4

Sbloccate 4 Passaporte (750xp)

Create 7 Pozioni (10 punti esperienza categoria Brillante)

Completate 3 Sfide Magiche (15 punti esperienza categoria Brillante)

Ricompense ottenute completando la Fase 4

50 monete d'oro

5 Libri del Reparto Proibito

1 Frammento di Uniforme del Torneo Tremaghi di Harry Brillante

Lente Messy Hair per l'ID del Ministero

Ricordiamo che l'evento brillante La Calamità di Potter sarà diviso in due fasi: la prima disponibile dal 16 al 23 luglio, e la seconda dal 30 luglio al 6 agosto. Le relative ricompense potranno essere ottenute entro e non oltre queste date.

Se avete bisogno di altri consigli per il nuovo gioco mobile di Niantic, non dimenticate di consultare la nostra guida con trucchi e strategie per Harry Potter: Wizards Unite.