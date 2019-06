Harry Potter Wizards Unite: Guida alle Fortezze e alle Sfide Magiche

Le Fortezze e le Sfide Magiche sono tra le attività più impegnative di Harry Potter Wizards Unite. In questa mini-guida vi spieghiamo in cosa consistono e come funzionano, dandovi alcuni consigli utili per affrontarle al meglio.

Fortezze: cosa sono e dove trovarle

Le Fortezze di Harry Potter Wizards Unite sono un po' l'equivalente delle Palestre di Pokemon GO. Si presentano come delle gigantesche torri dal tetto rosso (potete vederle nell'immagine riportata in calce), e sono sparse in tutta la mappa esplorabile del gioco. Entrando in una Fortezza potrete affrontare le Sfide Magiche, con la possibilità di ottenere diversi bonus al loro completamento.

Come partecipare alle Sfide Magiche

Le Fortezze sono composte da 20 piani, equivalenti ad altrettanti livelli di difficoltà crescente. Per partecipare alle Sfide Magiche dovrete essere in possesso delle Pietre Runiche: più queste saranno potenti, maggiore sarà il livello di difficoltà delle sfide, e con esse anche i bonus ottenuti al loro completamento.

Per accedere al piano successivo della Fortezza, naturalmente, dovrete prima completare quello precedente. Attenzione però: ogni piano richiede un livello di giocatore minimo per partecipare alle relative Sfide. Se avete bisogno di guadagnare punti esperienza rapidamente, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come salire di livello velocemente in Harry Potter Wizards Unite.

Fate il pieno di Energia Magica e Pietre Runiche

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, possedere le Pietre Runiche è un requisito fondamentale per affrontare le Sfide Magiche. Cosa bisogna fare per ottenere questi speciali oggetti? Semplice: per ottenere le pietre runiche dovrete recuperare gli Smarriti dopo aver sconfitto un Soqquadro. Ogni volta che restituite uno Smarrito, infatti, il vostro grado aumenterà in quella particolare area di competenza. Quando il livello sarà salito abbastanza, si aprirà un baule che vi ricompenserà con un Pietra Runica.

Prima di entrare in una Fortezza, assicuratevi di fare il pieno di Energia Magica. Se esaurite tutte unità di energia durante un combattimento vi ritroverete a perdere l'intera sfida, quindi prestate particolare attenzione a questo parametro. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come ottenere e incrementare l'Energia Magica in Harry Potter Wizards Unite.

Gioco di squadra e Professioni

Anche se le Fortezze e le Sfide Magiche possono essere affrontate da soli, il consiglio è quello di affrontarle in compagnia di un buon party. Giocare in compagnia non solo è più divertente, ma anche decisamente più efficace. In particolare vi suggeriamo di formare un gruppo completo e variegato, in cui siano presenti tutte e tre le Professioni.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra guida alle Professioni di Harry Potter Wizards Unite, le Professioni non sono altro che le classi di specializzazione del gioco. Ognuna è caratterizzata da punti forti e debolezze: l'Auror è perfetta per infliggere molti danni in pochi secondi, la professione del Magizoologo è un'ottima lasse di guarigione, mentre il Professore è in grado di indebolire i nemici e potenziare i compagni di squadra.

Dato che ogni Professione è in grado di colmare le lacune dell'altra, una squadra in cui siano presenti tutte e tre le classi sarà capace di affrontare al meglio ogni situazione, adottando le strategie più efficaci. Motivo per cui vi consigliamo caldamente di affrontare le Fortezze e le Sfide Magiche in buona compagnia.