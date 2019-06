Harry Potter Wizards Unite: Guida alle Professioni, quale scegliere?

I giocatori di Harry Potter Wizards Unite possono specializzarsi in tre Professioni (Auror, Magizoologi e Professori), ognuna caratterizzata da abilità specifiche. In questa mini-guida vi spieghiamo in cosa si distinguono le tre classi del gioco, aiutandovi a scegliere quella più adatta a voi.

Le Professioni di Harry Potter Wizards Unite non sono altro che delle classi di specializzazione, ognuna contraddistinta da punti di forza e debolezze. Vediamole da vicino.

Auror

L'Auror è la classe DPS (Damage Per Second), l'ideale per chi vuole infliggere una notevole quantità di danni in una finestra temporale ridotta. Una professione che consigliamo a tutti i giocatori che vogliono privilegiare un approccio offensivo. Questa classe è guidata da Harry Potter in persona.

Magizoologo

La professione del Magizoologo è la classe di guarigione. Ottima per assorbire i danni e rimanere in vita il più a lungo possibile: abilità molto utili in ogni occasione, soprattutto quando si vogliono pianificare delle buone strategie di squadra. Rubeus Hagrid siede al timone di questa classe.

Professore

Il Professore è una classe di supporto pensata per indebolire i nemici e potenziare i compagni di squadra. Anche se i Professori non possono fare molto danno da soli, rimangono una parte essenziale di qualsiasi squadra di successo. Questa classe è guidata dalla potente professoressa McGranitt.

A prescindere dalla classe che avete scelto, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega come ottenere e incrementare l'Energia Magica, risorsa fondamentale per usare gli incantesimi in Harry Potter Wizards Unite.