Harry Potter Wizards Unite: Guida alle statistiche del personaggio, quali potenziare?

Dopo avervi presentato le diverse Professioni di Harry Potter: Wizards Unite, in questa mini-guida al gioco mobile di Niantic vi parliamo delle statistiche del personaggio. Spiegandovi a cosa servono, vi aiuteremo a capire quali statistiche vi conviene sviluppare in base al vostro stile di gioco.

Al fine di ottimizzare l'uso di Pergamene e Libri degli Incantesimi, di seguito vi descriviamo tutte le statistiche del personaggio che è possibile potenziare in Harry Potter: Wizards Unite, aiutandovi a privilegiare quelle più adatte alla vostra Professione e al vostro stile di gioco.

Potenza

La Potenza indica la quantità di danno che il personaggio è in grado di infliggere ai nemici. Sviluppando questa statistica aumenterete la vostra capacità di danneggiare gli avversari. Partirete con un livello di Potenza pari a 20. Consigliamo a tutti i giocatori di potenziare a sufficienza questo parametro.

Difesa

La Difesa riduce il danno subito quando si viene attaccati dal nemico. Partirete con una percentuale di difesa dello 0%. Dato che la Difesa funziona contro tutte le fonti di danno, vale la pena investirci per svilupparla, ma non prima di aver aumentato la Resistenza e sbloccato i nodi ad alta priorità.

Resistenza

La Resistenza indica la quantità di danno che un mago può subire prima di svenire. Si inizia con un livello pari a 100. Potenziare la Resistenza aumenterà le chance di sopravvivenza nelle Fortezze (a tal proposito, sulle nostre pagine trovate la guida alle Fortezze di Harry Potter: Wizards Unite). Consigliamo a tutti i giocatori di raggiungere un buon livello di Resistenza, in modo da prepararsi alle sfide più impegnative.

Potenza Protego

La Potenza Protego indica la riduzione del danno subito quando Protego viene lanciato con successo. Questa statistica è espressa in termini di percentuale del danno che viene ridotto. Si inizia con il 25% di Potenza Protego. Potenza Protego non è una statistica difensiva urgente da sviluppare, quindi vi consigliamo di considerarla in un secondo momento, dopo che avrete dato priorità a quelle più importanti.

Superamento Difese

Superamento Difese indica la diminuzione procurata alla Difesa del nemico in combattimento. Aumentando questa statistica diminuirete la Difesa dei nemici, rendendoli più vulnerabili in battaglia. Superamento Difese è una statistica interessante, ma vi consigliamo di svilupparla solo in un secondo momento, dando priorità alle statistiche principali.

Precisione

La Precisione aumenta la possibilità che un incantesimo lanciato con successo si trasformi in un lancio critico. È espressa in percentuale, e tutti i personaggi iniziano con il 5%. La Precisione è importante per tutte le Professioni, in particolare per gli Auror, la cui capacità di infliggere danni è pesantemente influenzata dai lanci critici.

Potenza Critica

La Potenza Critica indica la quantità di danno aggiuntivo inflitto quando si ottiene un lancio critico, e per questo si lega a doppio filo con la Precisione. Si inizia con il 50% di Potenza Critica. Vi consigliamo di potenziarla solo in un secondo momento, senza dargli particolare priorità all'inizio.

Potenza Competenza

La Potenza Competenza indica l'aumento del danno inflitto agli avversari che si ottiene quando il giocatore ha una competenza contro quel nemico (per esempio Insegnanti vs Curiosità, Magizoologi vs Animali e così via). Si inizia con il 20% di Potenza Competenza. Questa statistica non è ad alta priorità, sebbene aumenti in modo significativo i danni inflitta negli scenari favorevoli.

Difesa Debolezza

La Difesa Debolezza india l'aumento della Difesa quando il combattente è debole nei confronti di quel nemico, permettendo di aumentare la Difesa negli scenari in cui si subirebbe un danno maggiore. Si inizia con Difesa Debolezza 0%. Anche questa non è una statistica ad alta priorità, ma vi consigliamo comunque di non trascurarla.

Concentrazione Iniziale

La Concentrazione Iniziale indica la quantità di Concentrazione disponibile all'inizio di una Sfida Magica. Aumentandola, sarete in grado di sfruttare più a fondo le vostre abilità all'interno di queste sfide. Vale la pena potenziarla.

Concentrazione Massima

La Concentrazione Massima indica la quantità massima di Concentrazione che si può avere durante una Sfida Magica. Avere più Concentrazione è sempre meglio, quindi aumentare la quantità massima a vostra disposizione rimane sempre una buona mossa.

Facendo un riepilogo, le statistiche che aumentano i danni inflitti sono Potenza, Superamento Difese, Precisione, Potenza Critica e Potenza Competenza. Le statistiche che diminuiscono i danni ricevuti, invece, sono Difesa, Potenza Protego e Difesa Debolezza. In base alla vostra Professione e al vostro stile di gioco, dunque, il consiglio rimane sempre quello di privilegiare le statistiche più adatte a voi.