Harry Potter Wizards Unite: al via l'invasione dei Draghi con il Fan Festival

Niantic e WB Games hanno condiviso nuovi dettagli sul Fan Festival di Harry Potter Wizards Unite che si terrà a Indianapolis dal 31 agosto al primo gennaio. Durante l'evento, i draghi inizieranno a invadere il mondo di gioco in realtà aumentata, apparendo così ai giocatori.

L'Harry Potter: Wizards Unite Fan Festival creerà un'incredibile esperienza nel mondo reale per i fan del popolare gioco AR di magia. I giocatori che parteciperanno all'evento il 31 agosto o l'1 settembre troveranno dei punti di riferimento e localizzazioni nel mondo-reale legate direttamente all'esperienza di gioco, inclusi:

I draghi arrivano a Indianapolis - I giocatori sperimenteranno delle nuove stranezze sputa fuoco... I draghi! I partecipanti avranno la possibilità di incontrarli tutti insieme in una singola location per la prima volta in assoluto, e dopo l'evento questi draghi voleranno via verso le loro regioni nel resto del mondo.

- Una serie di incarichi speciali sarà disponibile al Fan Festival. I partecipanti dovranno tenere sott'occhio l'Orologio del Pericolo durante tutta la giornata perché quando le lancette raggiungono lo Stato di Emergenza, chissà cosa potrà succedere! Un'esperienza completamente interattiva - La magia sarà ovunque all'Harry Potter: Wizards Unite Fan Festival, assieme al vero Orologio del Pericolo, aree a tema e creature da tutto il White River State Park. I giocatori avranno la possibilità di rilassarsi alla Greenhouse, un'area a tema dove i partecipanti potranno ricaricare i telefoni e testare la loro conoscenza di ingredienti, pozioni e tanto ancora nel tentativo di vincere uno dei premi. I giocatori potranno anche trovare Uova di Drago e Acromantula sparse all'interno del parco. In aggiunta, le bandiere di riferimento saranno issate nel parco per aiutare i giocatori ad orientarsi e per trovare i più vicini collezionabili, artefatti, creature e tante altre attivazioni con cui interagire e da fotografare.

Tutto è pronto per questa incredibile avventura. Il primo evento ufficiale nel mondo-reale del grande successo AR per dispositivi mobili spingerà i giocatori a scoprire per la prima volta in assoluto i draghi, partecipando all'esclusiva Task Speciale che verrà rivelata all'evento. I partecipanti avranno la possibilità di sperimentare con artefatti e creature magiche, per poi rilassarsi con gli amici nelle aree a tema all'interno del parco.



I fan potranno acquistare i biglietti per il Fan Festival di Indianapolis durante il weekend del Labour Day (dal sabato 31 agosto a domenica 1 settembre), utilizzando l'applicazione di Harry Potter: Wizards Unite.