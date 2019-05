Harry Potter Wizards Unite: i maghi di tutto il mondo a raccolta nel nuovo trailer

La magia ci circonda nel nuovo video di Harry Potter: Wizards Unite, intitolato Calling All Wizards. Il titolo è un gioco mobile in realtà aumentata (AR) ispirato al Wizarding World.

Co-pubblicato e co-sviluppato da Niantic e WB Games San Francisco, Harry Potter: Wizards Unite sarà targato Portkey Games, etichetta specializzata nella creazione di esperienze videoludiche per dispositivi mobili ispirate alle storie del Wizarding World, e che porranno proprio il giocatore al centro delle avventure ispirate alle storie originali di J.K Rowling.

A seguito di avvistamenti di Nimbus 2000 senza controllo in Australia e di uno Snaso alla ricerca di monete d’oro in una sala giochi, questo video riporta nuovi incidenti di natura magica che si stanno verificando con sempre maggiore frequenza in tutto il mondo.

In Harry Potter: Wizards Unite, ognuno di questi incidenti aumenta pericolosamente il rischio di essere smascherato per il Mondo Magico e i giocatori devono lavorare per risolvere il mistero di questa Calamità come nuove reclute dell’ Unità Speciale dello Statuto di Segretezza. I giocatori dovranno esplorare quartieri e città del mondo reale per scoprire misteriosi artefatti, lanciare incantesimi e incontrare animali fantastici e personaggi iconici lungo il loro cammino.

I giocatori possono pre-registrarsi per il gioco su Google Play o sul Galaxy Store per i dispositive Android così da poter essere tra I primi a vivere l’esperienza della magia di Harry Potter: Wizards Unite quando questo sarà disponibile durante l’anno.