Harry Potter: Wizards Unite di Niantic ha ottenuto $200 milioni di finanziamenti

Circa due settimane faannunciarono la realizzazione di un nuovo gioco in realtà aumentata dedicato al maghetto più famoso del mondo, intitolato

Visti gli ottimi trascorsi degli sviluppatori con Pokémon GO, il progetto non ha faticato a catturare l'attenzione dei giocatori. Quest'oggi, grazie ad un report del Wall Street Journal, scopriamo che Niantic è riuscita ad ottenere ben 200 milioni di dollari di finanziamenti, grazie al contributo di partner come Founders Fund, Meritech, Javelin Venture Capital, NeatEase e Spark Capital.

"Siamo eccitati all'idea di poter lavorare con NetEase, Spark e i nostri nuovi investitori. Questa nuova ondata di capitali ci fornisce nuove opportunità strategiche e ci permetterà di effettuare nuovi investimenti a lungo termine nella realtà aumentata", ha dichiarato John Hanke, CEO di Niantic.

In Harry Potter: Wizards Unite i giocatori potranno imparare incantesimi, esplorare le città del mondo reale e fare squadra con altri aspiranti maghi alla ricerca di animali fantastici da scoprire oppure da combattere. Il titolo, al momento, è ancora privo di una data d'uscita, e ulteriori dettagli al riguardo verranno forniti nel corso del prossimo anno.

In un post sul blog ufficiale, inoltre, Niantic ha tranquillizzato i fan chiarendo che Pokémon Go continuerà ad essere supportato anche dopo l'uscita di questo nuovo progetto.