Harry Potter Wizards Unite: quando e come trovare i Lupi Mannari con la Luna piena

Tra gli Smarriti in cui i giocatori di Harry Potter: Wizards Unite possono imbattersi ci sono i Lupi Mannari. In questa mini-guida vi spieghiamo quando e come incontrarli nel gioco di notte, con la Luna piena.

Gli Smarriti di Harry Potter: Wizards Unite sono influenzati dall'ora del giorno, dalle condizioni atmosferiche e perfino dalla fase lunare. I Lupi Mannari, nello specifico, possono comparire nel gioco solo di notte e con la Luna piena.

I Lupi Mannari appaiono solo il giorno del mese in cui cade la Luna piena e nei due giorni adiacenti (due giorni prima e due giorni dopo la Luna piena), per un totale di 5 giorni. Precisiamo che i Lupi mannari non compariranno 24 ore su 24 nell'arco di questi 5 giorni, ma solo durante la notte, cioè a partire dalle due ore successive al tramonto, e fino alle due ore antecedenti il sorgere del sole.

Per quanto riguarda il mese corrente, la Luna piena cadrà il 17 luglio: questo significa che i Lupi mannari potranno essere incontrati nel gioco dal 15 luglio al 19 luglio. Solo nelle ore della notte.

Dal momento che i Lupi Mannari sono disponibili solo cinque giorni al mese, vi consigliamo di sfruttare il periodo della loro comparsa per completare tutti i frammenti della Pagina Curiosità contenente il Lupo Mannaro.

Ricordiamo inoltre che è attualmente disponibile il nuovo evento brillante La Calamità di Potter. Se invece avete bisogno di altri consigli per il gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida strategica di Harry Potter: Wizards Unite.