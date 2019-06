Harry Potter Wizards Unite: ricompense e bonus speciali sabato 29 giugno!

Harry Potter Wizards Unite è disponibile su piattaforme iOS e Android da soli pochi giorni, ma il team di sviluppo del mobile game è già pronto per un evento speciale!

I giocatori attivi all'interno della trasposizione in realtà aumentata dell'universo nato dalla penna di J. K. Rowling avranno infatti l'opportunità di ottenere alcuni bonus speciali nel corso della giornata di sabato 29 giugno. In occasione dell'evento, gli aspiranti Maghi dovranno far fronte ad un improvviso incremento di apparizioni di manufatti e personalità del mondo magico all'interno del mondo babbano. Preparatevi dunque ad impugnare la vostra bacchetta per aiutare gli Smarriti a ritrovare la via di casa.



Nel corso della giornata di sabato, le Locande che incontrerete lungo la vostra strada vi offriranno Energia Magica extra, mentre inseguire le tracce "Cura delle Creature Magiche" vi ricompenserà con una quantità aggiuntiva di Family XP. L'evento speciale, come detto, sarà attivo solamente per un periodo limitato, differente a seconda dell'area geografica. In Europa, e dunque in Italia, la task force d'emergenza richiederà il vostro supporto a partire dalle ore 12:00 alle ore 15:00 del fuso orario della nostra penisola. Pronti ad indossare il mantello e ad offrire il vostro contributo?



Cogliamo l'occasione per ricordarvi che sulle pagine di Everyeye potete trovare diverse guide dedicate al gioco mobile, con indicazioni su come salire di livello in Harry Potter Wizards Unite o come affrontare Fortezze e Sfide Magiche.