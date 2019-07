Harry Potter Wizards Unite è il secondo miglior lancio di sempre per un gioco AR

Harry Potter Wizards Unite ha registrato il secondo miglior lancio di sempre per un videogioco in Realtà Aumentata, generando 12 milioni di dollari nel primo mese di presenza su App Store e Google Play.

Una cifra importante ma certamente molto inferiore rispetto a quella incassata da Pokemon GO nei primi trenta giorni, circa 300 milioni di dollari in tutto il mondo grazie alle microtransazioni. Harry Potter Wizards Unite ha comunque ottenuto risultati superiori nel primo mese rispetto ad agguerriti concorrenti come Jurassic World Alive (10.3 milioni), The Walking Dead Our World (3.9 milioni) e Ghostbusters World (200.000 dollari).

Con 15 milioni di download, il nuovo gioco Niantic Labs è anche il secondo titolo AR più scaricato di sempre nel primo mese, subito dietro a Pokemon GO. Per Harry Potter Wizards Unite questo è solamente l'inizio di un percorso che porterà nei prossimi mesi alla pubblicazione di nuovi aggiornamenti, funzionalità e modalità di gioco extra.