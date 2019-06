Harry Potter Wizards Unite: svelato il prezzo delle Monete d'Oro

Se non vedete l'ora di mettere le vostre mani sul nuovo Harry Potter Wizards Unite, potete iniziare a prepararvi dando una rapida occhiata al costo delle microtransazioni, attraverso le quali potrete ottenere svariate quantità di Monete d'Oro.

Ecco di seguito l'elenco completo di pacchetti acquistabili tramite lo store di gioco:

0,99 dollari per ricevere 80 Monete d'Oro

4,99 dollari per ricevere 425 Monete d'Oro

9,99 dollari per ricevere 900 Monete d'Oro

19,99 dollari per ricevere 2.100 Monete d'Oro

49,99 dollari per ricevere 5.400 Monete d'Oro

99,99 dollari per ricevere 12.000 Monete d'Oro

Al momento non sappiamo ancora quanto sia generoso il gioco nei confronti dei giocatori e quale siano i quantitativi di monete accumulabili semplicemente giocando. In ogni caso sembra che, come accade al solito in questo genere di titoli, il pacchetto più conveniente sia anche il più costoso, poiché contenente più di qualche Moneta d'Oro extra.

Vi ricordiamo che il gioco è attualmente disponibile su iOS e Android esclusivamente in alcuni territori e dovrebbe arrivare anche sugli store italiani nel corso dei prossimi giorni. Vi invitiamo a leggere la nostra guida su come pre-registrarsi a Harry Potter Wizards Unite, in modo Google Play Store e App Store possano inviarvi una notifica quando il gioco sarà disponibile.

Avete già letto la nostra anteprima di Harry Potter Wizards Unite a cura di Francesco Fossetti, che ha avuto modo di giocarlo in anticipo?