Harry Potter Wizards Unite: parte ufficialmente il primo evento ingame

Gli sviluppatori di Niantic Labs mantengono la parola data e lanciano ufficialmente il primo evento ingame di Harry Potter Wizards Unite, il nuovo videogioco in realtà aumentata per iOS e Android che promette di evolvere l'esperienza virtuale vissuta indossando i panni degli Allenatori in Pokemon GO.

L'Evento Brillante "Fantastic Flora and Fauna" dovrebbe essere accessibile a partire dalle ore 19:00 italiane di oggi, mercoledì 3 luglio, e offrire missioni a obiettivi con una struttura molto simile a quella degli eventi che caratterizzano l'offerta ludica su mobile di Pokemon GO.

Ciascuna fase dell'Evento Brillante prevede il completamento di piccole imprese per ricevere in cambio delle ricompense di qualità crescente: le imprese offerteci da Niantic spaziano dalla produzione di un quantitativo determinato di pozioni all'incontro con delle creature magiche provenienti dalla Foresta Proibita. Chi riuscirà a portare a termine tutte le sfide prima della conclusione dell'evento brillante Fantastic Flora and Fauna potrà sbloccare una ricompensa speciale che verrà svelata a ridosso della fine dell'attività ingame.

Tra le creature magiche che incontreremo durante il primo Evento Brillante ci saranno gli Unicorni, l'ippogrifo Buckbeak e il ragno Ararog, ciascuno in rappresentanza di un capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling. Se volete sapere cosa ne pensiamo del nuovo videogioco gratuito per sistemi iOS e Android di Niantic, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Harry Potter Wizards Unite a firma di Gabriele Laurino.