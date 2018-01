Harry Potter: Wizards Unite uscirà nella seconda metà del 2018

Dopo il silenzio seguito all'annuncio dinel mese di novembre,è tornata a parlare del suo prossimo progetto stimando l'uscita nella seconda metà del 2018.

Nella stessa intervista concessa al Financial Times che ha svelato la finestra di lancio, il CEO di Niantic ha inoltre assicurato ai fan che Harry Potter: Wizards Unite non soffrirà degli stessi problemi che si sono presentati al lancio di Pokémon GO. Il team, infatti, ha imparato molto dalla pubblicazione di Pokémon GO: "Siamo diventati dei veri esperti nel gestire i luoghi pubblici, apprendendo i regolamenti governativi, le politiche e la reazione che possono avere le persone nel mondo reale", ha dichiarato John Hanke, che ha proseguito spiegando come il mondo di Harry Potter sia perfetto per la realtà aumentata grazie ad un regno magico che verrà implementato nel gioco:

"Il mondo dei 'babbani' e quello dei maghi sarà diviso da un sottile velo. Per noi risulta facile portare quel tipo di magia nella vita di tutti i giorni".

L'appuntamento con Harry Potter: Wizards Unite è dunque fissato per la seconda metà del 2018 sui dispositivi iOS e Android.