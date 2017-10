Harvest Moon Light of Hope uscirà su PC il 14 novembre, su PS4 e Switch nel 2018

Nella giornata di oggi,ha annunciato cheuscirà su PC (via Steam) il 14 novembre, mentre arriverà su PlayStation 4 e Nintendo Switch nei primi mesi del 2018.

Harvest Moon: Light of Hope, che segna il debutto assoluto del franchise su PC, riprenderà lo spirito dei principali capitoli della saga, pur aggiornando le meccaniche di gameplay agli standard attuali. Grazie alle feature inedite, i giocatori saranno in grado di riparare le strutture cittadine per sbloccare nuovi negozi, personaggi, strumenti di lavoro e terre da coltivare.

