Harvest Moon: Mad Dash è disponibile anche in versione fisica

Harvest Moon: Mad Dash è stato annunciato poco prima dello scorso E3, ed è l'ultimo titolo della saga iniziata ormai nel lontano 1996 in Giappone, disponibile da poco anche in versione fisica su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Si tratta del primo capitolo dell'iconica serie gestionale sulle console dell'attuale generazione. Harvest Moon: Mad Dash è un mix di vari generi, dai life-simulator, ai puzzle game, passando per i gestionali di stampo agricolo, ed è godibile sia in solitaria che in multiplayer.

"Raccogli, pesca, mungi e dedicati a mille attività, completando ordini a ogni livello, ma fai attenzione alla lava, ai cinghiali e ad altri ostacoli!" si legge nella descrizione del gioco, che promette meccaniche di gioco semplici, chiare e adatte a tutti, livelli ambientati in fattoria, sulla spiaggia, nei cieli e nel sottomondo, e tante altre interessanti caratteristiche.

Per maggiori informazioni sul gioco vi rimandiamo al trailer di lancio, che potete trovare come sempre in cima alla news.