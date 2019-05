Harvest Moon Mad Dash annunciato per PS4 e Switch: primo gameplay durante l'E3 2019

Il presidente e amministratore delegato di Natsume Hiro Maekawa conferma che Mad Dash, il primo capitolo per PlayStation 4 e Nintendo Switch dell'iconica serie gestionale di Harvest Moon, sarà presentato ufficialmente nel corso dell'E3 2019 di Los Angeles che avrà inizio il prossimo 11 giugno.

Nel comunicato stampa che accompagna l'annuncio del prossimo episodio per sistemi current-gen della serie di Harvest Moon, Maekawa spiega che "i fan potrebbero essere sorpresi di ciò che abbiamo in serbo per loro quest'anno con Mad Dash. Questa diversa interpretazione dell'esperienza di Harvest Moon permetterà agli utenti di apprezzare le caratteristice di gioco classiche della serie in un modo completamente nuovo ed eccitante".

Pur rimanendo nel solco tracciato dagli episodi precedenti come l'ottimo Lost Valley per 3DS, quindi, il progetto di Mad Dash promette di guardare al futuro e seguire un percorso originale per innestare degli elementi di innovazione sia nelle meccaniche di gioco che nella progressione delle missioni e delle attività da svolgersi nel free roaming.

La presentazione ufficiale di Harvest Moon: Mad Dash avverrà perciò durante l'E3 2019 attraverso un filmato di gioco e delle immagini esplicative che ci aiuteranno a dipingere il quadro ludico, narrativo e prettamente contenutistico di questo gestionale per PS4 e Nintendo Switch.