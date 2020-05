Harvest Moon One World annunciato, sarà distribuito da Nintendo

Natsume annuncia Harvest Moon One World per Nintendo Switch, nuovo episodio della celebre serie, distribuito da Rising Star Games negli USA e Nintendo of Europe nei paesi europei.

“Harvest Moon One World offre un’esperienza di Harvest Moon tutta nuova, pensata per soddisfare i veterani e i nuovi giocatori,” ha affermato Hiro Maekawa, presidente e CEO di Natsume. “Nel corso degli anni Harvest Moon si è evoluto, ma senza mai rinunciare al divertimento per famiglie che da sempre contraddistingue la serie. Con il nuovo motore e la nuova grafica abbiamo aggiornato l’esperienza per il 2020. Non vediamo l’ora di svelare nuovi dettagli su Harvest Moon One World.”

Al momento non ci sono altri dettagli sul progetto, Nintendo of Europe ha annunciato che si occuperà della distribuzione del gioco nei paesi europei. Con questo nuovo titolo, Natsume vuole così rinnovare una delle serie di punta del suo catalogo, molto amata anche nel nostro continente grazie al buon successo dei capitoli usciti negli scorsi anni. Harvest Moon One World è atteso nel corso del 2020 in esclusiva su Nintendo Switch.