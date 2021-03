Harvest Moon One World disponibile su Nintendo Switch: un'esperienza di 'slow gaming'

Seguendo una tendenza che abbraccia sempre più aree della vita quotidiana, anche il mercato del gaming sembra starsi gradualmente avvicinando ai dettami dello stile di vita "slow", volto a riscoprire i piaceri dell'esistenza con ritmi pacati e riflessivi, lontani dalla frenesia che spesso accompagna gli impegni lavorativi e familiari.

Sempre più videogiocatori scelgano di cimentarsi con esperienze dai toni placidi: un esempio su tutti è dettato dall'incredibile successo planetario di Animal Crossing: New Horizons, con il life simulator Nintendo che ha conquistato in pochissimo tempo milioni di persone in tutto il mondo. Da oggi, gli estimatori dello slow gaming hanno a disposizione un'ulteriore espressione del genere, con l'esordio su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite di Harvest Moon: One World.

In piena continuità con la tradizione della serie di life simulator agresti, il gioco propone agli aspiranti contadini virtuali la possibilità di cimentarsi con la gestione di una fattoria, tra colture da scoprire e animali con i quali familiarizzare. Particolarmente ambizioso, Harvest Moon: One World propone il mondo digitale più vasto mai visto nei 25 anni di storia della serie, con un continente che propone 5 differenti ecosistemi, ognuno dei quali caratterizzato da una propria fauna e flora tipiche. Viaggiando per gli angoli del globo, il giocatore dovrà recuperare colture ormai scomparse, preservando la biodiversità grazie all'aiuto di piccoli spiriti del raccolto.



Viaggiare non significa però abbandonare i campi, con la nuova fattoria portatile che potrà seguire il protagonista in ogni luogo, tra orsi, mucche, renne e persino cammelli. Prima di mettersi in cerca di frutti e ortaggi perduti, amici e anima gemella, gli appassionati dello slow gaming possono fare tappa sulle nostre pagine, dove è disponibile un ricco speciale dedicato ai 25 anni di evoluzione di Harvest Moon, tra 2D e 3D.