Harvest Moon One World è in offerta su Amazon per Nintendo Switch ad un super prezzo

Edito da Nintendo Europe, il nuovo simulatore di vita agreste è uscito a dicembre 2020 in esclusiva per Nintendo Switch è oggi acquistabile ad un ottimo prezzo: solamente 36,31 euro con lo sconto del 27% dal prezzo di listino di 49,99 euro.

Clicca qui per acquistare Harvest Moon: One World al prezzo migliore di sempre, l'articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi gode di garanzia totale per ogni tipo di problema.

In Harvest Moon: One World per Nintendo Switch gestiremo una fattoria in espansione esplorando un mondo ricco di avventure, culture differenti e nuove amicizie, un vero e proprio tuffo nella vita agricola, dovremo occuparci dei raccolti e degli animali nella nostra piccola fattoria, grazie ai frutti del lavoro, potremo ottenere del denaro con cui trasformare la nostra umile dimora in una fiorente tenuta agricola.

Oltre al gioco, su Amazon è disponibile anche il Season Pass, acquistabile a soli 14,99 euro con invio immediato del codice da riscattare nel Nintendo eShop, con i seguenti contenuti inclusi: l’Interior Design & Tool Upgrade Pack con personalizzazioni dell’interno della nostra casa e migliorie dell'equipaggiamento, il Far East Adventure Pack con un nuovo capitolo, nuovi personaggi e nuove piante da coltivare, il Precious Pets Pack con 12 nuovi animali ed il Mythical Wild Animals Pack con altri 10 nuovi animali da aggiungere alla nostra fattoria.