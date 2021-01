Harvest Moon One World per Switch prenotabile a prezzo scontato su Amazon.it

Forte del suo successo, nel corso del 2021 Nintendo Switch darà il benvenuto a tanti nuovi giochi in esclusiva, tra cui spiccano Monster Hunter Rise, Bravely Defaul 2 e Super Mario 3D World + Bowser Fury. Tra questi va ad inserirsi anche Harvest Moon: One World, che in Italia sarà a tutti gli effetti un'esclusiva per Switch.

Se lo avete adocchiato e state cercando un modo per risparmiare, sappiate che in questi giorni Harvest Moon: One World può essere prenotato a prezzo scontato su Amazon.it, per la precisione a 41,79 euro con uno sconto del 16% sul prezzo pieno di 41,79 euro. Il gioco è in uscita il prossimo 5 marzo 2021, ed essendo venduto e spedito da Amazon beneficia di tutti i vantaggi riservati agli abbonati Prime, tra cui la prenotazione al prezzo minimo garantito e la spedizione gratuita.

Harvest Moon: One World è stato descritto da Natsume come il più grande gioco della serie mai creato, caratterizzato da un motore di gioco riscritto e da una grafica tutta nuova. Dal nuovo simulatore di vista agreste potete aspettarvi "ampie aree ed emozionanti villaggi da esplorare mentre vivete una vita da contadini".