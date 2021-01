Harvest Moon One World per Switch: prenotalo e risparmia da GameStopZing

Sono molti i giochi esclusivi per Nintendo Switch in uscita nei prossimi mesi, tra i quali spiccano Monster Hunter Rise, Bravely Default 2, Super Mario 3D World + Bowser Fury e Harvest Moon: One World. Se stavate pensando di acquistare quest'ultimo, allora sarete felici di sapere che potete prenotarlo a prezzo scontato da GameStopZing.

Harvest Moon: One World verrà pubblicato il prossimo 5 marzo, ma avete tempo fino al 27 gennaio per approfittare del prezzo promozionale di GameStopZing. Fino ad allora potete preordinarlo a 41,79 euro, con uno sconto del 17% sul prezzo pieno di 50,98 euro. L'offerta è valida sia online, sia nei punti vendita della catena.

"Riesci a immaginare un mondo senza pomodori, fragole o cavoli? Spinto da una misteriosa scoperta, parti per un'avventura che ti vedrà lasciare il tuo villaggio per esplorare il mondo intero! Cosa ti aspetterà? Dalle soleggiate spiagge di Halo-Halo alle innevate montagne di Salmiakki, preparati per un viaggio indimenticabile", recita la descrizione ufficiale del gioco. Harvest Moon: One World è stato descritto da Natsume come il più grande gioco della serie mai creato, caratterizzato da un motore di gioco riscritto e da una grafica tutta nuova.