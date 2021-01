Harvest Moon One World verrà lanciato anche su Xbox One, ma solo negli USA

Nell'ambito di un lungo messaggio d'auguri di inizio anno indirizzato ai videogiocatori di tutto il mondo, Natsume ha svelato che Harvest Moon: One World verrà lanciato anche su Xbox One, oltre che su Nintendo Switch e PlayStation 4, le uniche due piattaforme di destinazione note fino ad oggi.

Dopo essersi mostrata solidale con tutte le persone colpite in maniera diretta e/o indiretta dalla pandemia, la software house giapponese ha confermato l'arrivo di Harvest Moon: One World su Xbox One, sebbene per il momento sia previsto solamente negli Stati Uniti d'America e in una data non ancora specificata. Nessuna notizia per l'Europa, esattamente come per la versione PlayStation 4, attualmente indirizzata al solo mercato statunitense.

L'unica edizione annunciata per l'Italia è quella per Nintendo Switch, che sarà distribuita dalla casa di Kyoto a partire dal 5 marzo 2021. Harvest Moon: One World è descritto come il più grande gioco della serie mai creato, caratterizzato da un motore di gioco riscritto e da una grafica tutta nuova. I giocatori possono aspettarsi "ampie aree ed emozionanti villaggi da esplorare mentre vivono una vita da contadini". Mentre vi scriviamo è possibile preordinare Harvest Moon: One World a prezzo ridotto da GameStopZing.