Harvestella: come sbloccare il viaggio rapidi per spostarsi velocemente

Harvestella è il nuovo GDR sim-life di Square Enix (ecco il nostro provato di Harvestella) disponibile su PC e Nintendo Switch che pone i giocatori in un mondo immaginario ricco di attività e luoghi da esplorare. Questa guida vi spiegherà come sbloccare gli spostamenti rapidi utili per passare istantaneamente da un punto di interesse a un altro.

Durante il secondo capitolo di Harvestella, il personaggio di nome Dianthus introduce i giocatori al funzionamento delle pietre Motus (gli strani monoliti sparsi per il mondo) che, una volta attivate, permettono di recuperare le proprie forze, salvare i progressi di gioco, fare ritorno alla fattoria e teletrasportarsi nelle aree già visitate in precedenza.

Vi ricordiamo inoltre che il titolo in questione mette a disposizione dei giocatori altri due metodi efficaci per attraversare il mondo di gioco: le campane del ritorno e le cavalcature. La ricetta per creare le prime si ottiene procedendo nell’avventura e, più nello specifico, quando il sindaco in persona sceglierà di farvi visita durante le fasi finali del primo capitolo. Per quanto riguarda invece la possibilità di cavalcare una creatura, dovrete prima di tutto individuare la bambola Conellu situata nel Canyon Higan, così da avere accesso all’emporio del villaggio di Lethe e all’acquisto di un fedelissimo Totokaku.

Sapevate che è possibile scaricare una demo gratis di Harvestella? Oltre a poter testare con mano le prime ore dell’esperienza, questa versione di prova consente di importare i progressi all’interno del gioco completo.