Harvestella si mostra in un nuovo trailer: disponibile la demo gratis

Tra i tanti giochi mostrati nel corso del Nintendo Direct del 13 settembre c'è spazio anche per un nuovo sguardo ad Harvestella, l'RPG life simulator prodotto da Square Enix ed in sviluppo presso gli studi di Live Wire, che mescola tra loro le meccaniche di giochi come Final Fantasy e Rune Factory.

Oltre a mostrare nuovi stralci dell'avventura, che vede i protagonisti intenti a sventare la minaccia rappresentata da Quietus, la stagione della morte, alla fine del trailer arriva la conferma che la demo gratis di Harvestella è pronta per il download già da adesso, consentendo a tutti i giocatori di poter testare con mano le particolari meccaniche di gioco, caratterizzate da classici combattimenti RPG con un ampio party oltre al proprio villaggio da gestire.

La demo metterà a disposizione i giorni iniziali della prima stagione della nostra fattoria, con la possibilità di importare i progressi raggiunti all'interno del gioco completo, permettendo in questo modo di ripartire da dove si è interrotta la demo. Non si dovrà aspettare troppo a lungo prima di mettere le mani sopra la versione definitiva: Harvestella arriverà su Nintendo Switch e PC il prossimo 4 novembre 2022.

Intanto che si gioca la demo, la nostra anteprima di Harvestella vi illustra tutte le sensazioni ed il potenziale che la produzione Square Enix ci ha trasmesso.