Harvestella per PC e Switch: il GDR sim-life combatte e coltiva in 30 minuti di gameplay

In occasione dell'ultimo evento Treehouse organizzato da Nintendo, gli sviluppatori del GDR sim-life Harvestella hanno dato modo agli spettatori di immergersi nelle atmosfere fantasy di questa nuova avventura firmata Square Enix e destinata ad arrivare a novembre su PC e Switch.

L'ultima esperienza sim-life propostaci dal colosso videoludico giapponese ci proietterà in una dimensione pacifica minacciata dal Quietus, un fenomeno che sopraggiunge ad ogni cambio di stagione mettendo in pericolo tutte le forme di vita.

Essendo ciclica e prevedibile, la minaccia del Quietus viene affrontata dagli abitanti di Harvestella con lo spirito di chi, giustamente, ritiene che la sopravvivenza possa essere garantita dal duro lavoro nei campi e dalla raccolta del cibo e dei materiali necessari alla costruzione delle strutture difensive, degli equipaggiamenti e degli edifici del villaggio.

Il nostro alter-ego, quindi, dovrà impegnarsi in queste attività e spronare la collettività a fare altrettanto per non trovarsi impreparati all'arrivo della mortale stagione del Quietus. Il nuovo video gameplay descrive le tante sfide da affrontare e l'ampio ventaglio di oggetti da acquisire, personalizzare ed evolvere nel corso dell'avventura.

Il lancio di Harvestella è atetso per il 4 novembre su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch. Volete saperne di più? Oltre al video che campeggia a inizio articolo, date un'occhiata al nostro speciale su storia e gameplay di Harvestella, un GDR che ibrida Harvest Moon alla serie di Atelier.