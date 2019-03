Hasbro e Nerf annunciano il TS Blaster di Fortnite

Hasbro ed Epic Games hanno stretto una partnership lo scorso anno per la produzione di alcune pistole Nerf a tema Fortnite. Tra gli altri, proprio in queste ore è stato svelato il Fucile Tattico (TS Blaster) che dovrebbe essere messo in vendita durante l'estate.

Il Fucile Tattico è una delle armi storiche di Fortnite ed entrerà presto a far parte della linea Nerf insieme al Fucile d'Assalto SCAR e altre armi non ancora annunciate. Il modello presenta un livello di dettaglio piuttosto elevato con finiture premium, la confezione includerà il Blaster, alcuni accessori come il mirino e otto dardi in gommapiuma, il TS Blaster non richiede batterie.

La linea Hasbro x Nerf x Fortnite raggiungerà gli scaffali dei principali rivenditori fisici e online nel corso dell'estate 2019, i fucili saranno distribuiti prima in Nord America e dopo in Europa, con prezzi compreso tra i 30 e gli 80 dollari per i modelli più avanzati.

Al momento non ci sono altri dettagli sui prossimi pezzi della serie Hasbro Nerf di Fortnite, maggiori novità in merito dovrebbero però arrivare nel corso della primavera...