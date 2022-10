Hasbro Pulse arriva in Italia: le sorprese del PulseCon tra Marvel, D&D e Star Wars

L'arrivo di Hasbro Pulse in Italia viene celebrato dal PulseCon, l'evento digitale che ha rivelato tanti nuovi oggetti, gadget e accessori per collezionisti di prodotti a tema Marvel, Dungeons & Dragons, Indiana Jones e Star Wars.

Il programma del PulseCon è stato inaugurato proprio dai festeggiamenti per l'approdo di Hasbro Pulse in Italia. Attraverso la piattaforma e-commerce di Hasbro dedicata ai collezionisti, tutti gli appassionati possono accedere alle ultime novità provenienti dal mondo di Dungeons & Dragons.

L'universo fantasy di Wizards of the Coast prende vita con le action figure dei personaggi della serie animata risalente al 1983: alte circa 15cm, le statuette celebrative per il quarantesimo anniversario di D&D includono anche un dado esclusivo e numerosi accessori per vivere campagne emozionanti nell'iconico gioco di ruolo.

I fan di Marvel saranno poi felici di sapere che, attraverso il portale di Hasbro Pulse italiano, è possibile immergersi nelle atmosfere più rappresentative della saga di X-MEN attraverso le action figure dedicate ai più iconici personaggi dell'eterogeneo gruppo di mutanti nato nel 1963.

Il portale e-commerce di Hasbro apre anche una finestra sul mondo di Indiana Jones con la linea The Adventure Series piena di riproduzioni che includono tutti i film della saga, ivi compresa la replica elettronica del Bastone di Ra de 'I Predatori dell'Arca Perduta'.

Per i patiti di Guerre Stellari sono previste delle action figure dedicate alla nuova serie Disney+ Star Wars Andor e ai film che hanno scritto la storia di questa leggendaria saga sci-fi. Per celebrare il 40° anniversario della serie nel 2023, Hasbro ha realizzato anche delle action figure della Black Series incentrate sulla battaglia di Endor, con riproduzioni di Leia, Han Solo, Lando e l'Ewok Wicket.