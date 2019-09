Hashimoto, il produttore di Bayonetta 2, ha svelato il concept art per un nuovo progetto

Yasuke Hashimoto, già produttore di Bayonetta e director di Bayonetta 2, ha recentemente condiviso su Twitter alcune concept art per un nuovo progetto originale. Hashimoto non lavora più per Platinum Games e ha da poco formato un nuovo team.

Dopo aver lasciato Platinum Games a febbraio di quest’anno, Hashimoto ha iniziato a lavorare ad altro. Il concept art è opera della mano di Tatsuya Yoshikawa che, per chi non lo conoscesse, ha già disegnato alcuni personaggi per la serie Devil May Cry e per Zelda: Breath of the Wild, oltre ad aver partecipato alla creazione di Mega Man e Zack & Wiki: Quest for Barbaro’s Treasure, quest’ultimo gioco dal concept originale che però non ha avuto il successo sperato.

Il disegno mostra una ragazza armata e che ricorda vagamente le atmosfere di Horizon Zero Dawn. Alle sue spalle volano draghi guidati da quella che sembra essere la stessa ragazza (qualcuno ha detto Scalebound??). Insomma, gli elementi per immaginare un nuovo grande gioco ci sono tutti. Vi terremo aggiornati!