Hashirama, Tobirama e Minato entrano nel roster di Naruto Shinobi Striker

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi che 3 leggendari Hokage del Villaggio della Foglia, Hashirama, Tobirama e Minato, si uniscono al roster di Naruto To Boruto Shinobi Striker.

I giocatori che hanno acquistato il Season Pass o che acquistano il relativo DLC potranno sbloccare Hashirama, Tobirama e Minato come personaggi Master da venerdì 16 novembre e ottenere accesso ai loro move-set, costumi e armi per gli avatar. Inoltre, saranno anche giocabili gratuitamente come personaggi standalone per tutti i giocatori. Hashirama, Tobirama e Minato sono 3 dei più importanti shinobi della storia di Konoha e ognuno possiede forza e abilità leggendarie.

Hashirama è famoso per il suo Wood Style Ninjutsu e la sua Tecnica Segreta, il Shinsu Senju Veritable 1000 - Armed Kan’on, che fa cadere mille pugni di pietra sui nemici.

Tobirama è uno specialista del Water Style Ninjutsu che lo rende in grado di attaccare i suoi avversari dalla lunga distanza. La sua Tecnica Segreta, il Tandem Paper Bomb, crea una gigantesca esplosione sul campo di battaglia che infligge molti danni ai nemici.

Minato, il quarto hokage e padre di Naruto, è considerato il più veloce shinobi di sempre grazie al suo Space and Time Ninjutsu. I giocatori potranno usare la sua mossa tipica, il Rasen-Flash Super-Circle Dance Howl Stage Three, e il teletrasporto per attraversare il campo di battaglia.