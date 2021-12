Hatsune Miku Colorful Stage: il rhythm game spopola su iOS e Android

A Colorful Stage, il nuovo capitolo dell'ormai iconica serie di Hatsune Miku, sono bastati pochi giorni per conquistare il pubblico occidentale: il rhythm game gratuito di SEGA è infatti in cima alle classifiche iOS e Android delle applicazioni musicali.

L'ultima esperienza interattiva firmata da SEGA ci riporta a Tokyo per farci assistere alle attività svolte da Hatsune Miku e dai suoi Virtual Friends nel quartiere di Shibuya. In questa sua ultima iterazione, il rhythm game nipponico si caratterizza per la presenza di una ricca campagna principale e di un cast di personaggi particolarmente ampio.

Come da tradizione per la serie, il vero cuore pulsante dell'offerta ludica di Colorful Stage è rappresentato dalla colonna sonora e dalle canzoni da eseguire un tap dopo l'altro, come ROKI, Tell Your World, Bring it On, Happy Synthesizer, Melt, Charles e tante altre.

Il successo dell'app di Colorful Stage è dovuto anche alla ricchezza di dettagli delle scene ricreate nelle partite da completare facendo la spola tra la Storia e i livelli cooperativi. Non mancano poi le attività legate al Virtual Show e le sfide da superare per arricchire il guardaroba del proprio alter-ego. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di lancio di Hatsune Miku Colorful Stage, ma prima vi ricordiamo che il titolo è disponibile su App Store e Google Play per tablet e smartphone iOS e Android.