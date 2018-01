Hatsune Miku VR annunciato per PC, compatibile con HTC Vive e Oculus Rift

hanno annunciatoper PC, in uscita durante la primavera su Steam. Data di lancio e prezzi non sono ancora stati comunicati dal publisher, confermato invece il supporto per HTC Vive

Hatsune Miku VR è un "Rhythm Action Game" che sfrutta i controlli dei dispositivi in Realtà Virtuale per offrire un gameplay innovativo e ricco di sfumatore. Gli sviluppatori promettono un set di nuove canzoni, inizialmente sono previsti otto brani di difficoltà crescenti, nuovi pezzi verranno pubblicati dopo il lancio.

Il gioco sarà tradotto in inglese, giapponese, cinese e altre lingue non annunciate, la distribuzione è prevista unicamente in formato digitale su PC durante la primavera.