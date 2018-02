Hatsune Miku VR sarà disponibile su PC dal 9 marzo

hanno annunciato chearriverà su Steam il prossimo 9 marzo, compatibile con HTC VIVE e Oculus Rift.

L'idol virtuale più famosa del mondo arriva su PC sfruttando le potenzialità della Realtà Virtuale, offrendo varie modalità di gioco, tra cui Music Video. Hatsune Miku VR includerà cinque brani tratti dai precedenti giochi della serie:

Ievan Polkka (by Otomania, illustration Yukino Tamago)

Singularity (by keisei, illustration rsk)

Amagoi Miseinen”(by Wada Takeaki ‘Kurage P’, illustration MONQ)

Sharing The World (by BIGHEAD, illustration apapico)

Senbonzakura (by Kurousa P, illustration Ittomaru)

Altre tre canzoni saranno aggiunte in un secondo momento, ulteriori brani verranno diffusi su base mensile. Il gioco sarà disponibile in inglese, cinese e giapponese, in vendita unicamente su Steam ad un prezzo non ancora annunciato.